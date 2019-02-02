Россия начнет работы по "приземлению" "Калибров"

В связи с решением США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности Россия примет ответные меры. Ракеты "Калибр" будут доработаны - "приземлены", и в планах - создание наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

В связи с решением США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности Россия примет ответные меры. Ракеты "Калибр" будут доработаны - "приземлены", и в планах - создание наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Такие предложения Минобороны принял Верховный главнокомандующий. В ближайшие месяцы начнутся исследовательские и опытно-конструкторские работы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил Владимир Путин.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, - заявил президент. - Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений". Все вышеперечисленное не потребует увеличения бюджета военного ведомства на этот год.