Путин: Россия приостанавливает участие в ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД.

- Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое, - заявил он на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу мировую безопасность. "Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире", - подчеркнул он.