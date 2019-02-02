Володин заявил о последствиях выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу мировую безопасность. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из договора. При этом Госсекретарь США Майк Помпео дал понять, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора" в течение полугода, то он будет расторгнут.

- Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями, - подчеркнул спикер ГД, которого цититует пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что Вашингтон не посоветовался со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудил это решение в европейских парламентах. Тем самым США сделали "мишенью европейские страны, поставили под угрозу мировую безопасность", констатировал Володин.