Появилось видео "потерянного флота Гитлера"

В интернете появилось видео подводных съемок, на котором запечатлен так называемый "потерянный флот Гитлера".

Видео, выложенное на YouTube, подготовил телеканал TRT Haber. В частности, сообщается, что в результате проведенного исторического исследования в Черном море была обнаружена затонувшая 75 лет назад неподалеку от турецкого поселения Агва подводная лодка U-23.

На кадрах подводной сьемки хорошо видны останки субмарины на морском дне. Также сьемки ведутся на судне, которое осуществляло поиск.

Напомним ранее стало известно, что турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай сумел найти пропавшие во время Второй Мировой войны подлодки U-19, U-20 и U-23, которые получили название "потерянный флот Гитлера". U-23 удалось обнаружить неподалеку от Агвы, а затем возле Стамбула были найдены останки двух других подводных лодок.

Специалисты считают эти субмарины уникальными экспонатами.