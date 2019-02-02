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02.02.2019,  
21:00
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео "потерянного флота Гитлера"

В интернете появилось видео подводных съемок, на котором запечатлен так называемый "потерянный флот Гитлера".

Видео, выложенное на YouTube, подготовил телеканал TRT Haber. В частности, сообщается, что в результате проведенного исторического исследования в Черном море была обнаружена затонувшая 75 лет назад неподалеку от турецкого поселения Агва подводная лодка U-23.

Фото: Николай Протопопов / РИА Новости
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На кадрах подводной сьемки хорошо видны останки субмарины на морском дне. Также сьемки ведутся на судне, которое осуществляло поиск.

Напомним ранее стало известно, что турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай сумел найти пропавшие во время Второй Мировой войны подлодки U-19, U-20 и U-23, которые получили название "потерянный флот Гитлера". U-23 удалось обнаружить неподалеку от Агвы, а затем возле Стамбула были найдены останки двух других подводных лодок.

Специалисты считают эти субмарины уникальными экспонатами.

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