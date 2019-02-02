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02.02.2019 14:38
Рубрика: В мире

Политики бундестага помянут погибших в битве под Сталинградом

Текст: Александр Саможнев

Немецкие политики почтут память погибших в кровопролитной Сталинградской битве, 76-я годовщина которой отмечается в субботу в Волгограде, сообщает газета Hannoversche Zeitung.

В период с 1 по 3 февраля в Волгограде будут находиться пятеро депутатов бундестага от Левой партии, в том числе Севим Дагделен, Хайке Хензель, Жаклин Настич, Александр Ной и Штефан Либих. По приглашению мэра города Андрея Косолапова прибудут также его коллеги из Хемница Барбара Людвиг (СДПГ), а также из Кельна Анриетт Рекер (безпартийная).

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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По словам Людвиг, земля Саксония с 1988 года чувствует себя связанной тесным узами с Волгоградом. "То, что мы все вместе поминаем жертв этой страшной битвы, как русских, так и немцев под Сталинградом - это большой жест. Как мэр, я крепко держу протянутую мне дружескую руку", - особо отметила градоначальник.

Со своей стороны, мэр Кельна полагает, что партнерские отношения городов России и Германии являются важным вкладом, чтобы прошлое вновь не повторялось. "Люди очень рады, что между Кельном и Волгоградом поддерживаются дружеские отношения", - добавила она.

Активист из Кельна Ева Арас, которая занимается благотворительными проектами, отметила важность примирения между народами в связи с многочисленными жертвами во время войны. "Сталинград - это не миф, это жуткая реальность для многих семей. Поколения должны помнить об этой битве", - считает правозащитник.

В рамках 76-ой годовщины Сталинградской битвы отмечают память сотен тысяч погибших солдат, а также мирных жителей, говорится в репортаже Второго канала немецкого телевидения (ZDF). "Это был поворотный пункт Второй мировой войны. Где сегодня стоят памятники, шел безжалостный бой", - указывает автор репортажа.

Отмечалось также, что операция по окружению немецких войск под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года. Артиллерийская подготовка представляла собой кромешный ад. Штурм красноармейцев был сокрушительным, в результате чего спустя трое суток шестая армия вермахта была окружена. Немецкие солдаты замерзали при температуре минус сорок градусов, однако авиация не могла доставить достаточно продовольствия. Фельдмаршал Фридрих Паулюс объявил о капитуляции, несмотря на строгий запрет Гитлера.

В мире Европа Германия Сталинградская битва
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