Правительство США сообщило о росте безработицы из-за "шатдауна"

В США из-за временной приостановки работы правительства ("шатдаун") уровень безработицы вырос до 4 процентов, что составило максимум за последние семь месяцев, сообщает информационное агентство Reuters.

По оценкам министерства труда, "шатдаун" не показал заметного влияния на снижение количества рабочих мест от 35-дневной приостановки деятельности правительства. Большая часть из 380 тысяч человек, потерявших работу в январе, считалась "временно уволенными". Позднее они могут восстановиться на работе.

Специалисты министерства подтвердили, что не смогли учесть потерю рабочих мест в частном секторе. Правительство также пересмотрело данные о росте числа рабочих мест в США в ноябре и декабре 2018 года, которые составили примерно по семьдесят тысяч в месяц.