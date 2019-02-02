Президент РФ лично проконтролирует работу над новым оружием

Москва не будет больше инициировать переговоры по разоруженческой тематике. При этом Россия не станет размещать в Европе и других регионах мира оружие средней и меньшей дальности (если оно будет), пока там не появится подобное оружие американского производства.

Об этом заявил президент на встрече с министрами обороны и иностранных дел. Также он попросил доложить о купировании возможной угрозы размещения оружия в космосе и заявил, что лично проверит работу по производству и постановке на боевое дежурство новейших комплексов.

Глава государства заявил об изменении формата совещаний в Сочи по исполнению гособоронзаказа с участием военачальников, командующих видами и родами Вооруженных Сил и представителей промышленности.

"Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", - пояснил он.

Завершен ключевой этап испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". "Надо посмотреть, как идет работа здесь", - сказал Верховный главнокомандующий.

"И мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза", - подчеркнул Владимир Путин.

"Мы многократно в течение многих лет постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам, - заявил глава государства. - И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности".

Президент призвал МИД и Минобороны руководствоваться следующим: "Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира".

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - также обозначил Путин.