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02.02.2019 09:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Актер Анатолий Белый: Романтика живет в людях во все времена

Текст: Сусанна Альперина
В Москве 2 февраля в кинотеатре "Горизонт" состоится презентация проекта "Четыре идеальных свидания" - это серия мини-фильмов поэтического кинопроекта актера Анатолия Белого "Кинопоэзия".
Фото: Из личного архива Анатолия Белого Фото: Из личного архива Анатолия Белого
Фото: Из личного архива Анатолия Белого

Каждые выходные февраля короткометражные фильмы смогут увидеть зрители  восьми российских городов -  Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска, Белгорода, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Сам проект "Кинопоэзия" появился в 2016 году. Он стал популярен и расширяется в новых формах  -  на сегодняшний день в нем более 30-ти мини-фильмов. Суть проекта  - произведения российских поэтов читают  популярные артисты. Формат мини-фильмов удобен для зрителей разных возрастов. Стихотворения Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Бориса Пастернака  и других поэтов-классиков читают Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова и другие известные актеры театра и кино. Накануне презентации Анатолий Белый ответил на вопросы "РГ".

2  февраля вы презентуете проект "Четыре идеальных свидания"...

Фото: Предоставлено ТВ-3
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Анатолий Белый: ... и суть его  в том, что впервые в истории стихи в кино выйдут отдельным киносеансом в жанре кинопоэзии! Каждый уикенд февраля в восьми городах России будут показаны наши мини-фильмы, собранные в тематические альманахи по Золотому, Серебряному и Двадцатому векам русской поэзии. Все это мы приурочили ко Дню всех влюбленных, но удовольствие мы решили растянуть на весь месяц  - отсюда и название  "Четыре идеальных свидания", потому что и лучше подарка ко Дню святого Валентина вы не найдете!

То есть вы предлагаете поход в кино, как часть свидания?

Анатолий Белый: Именно. Но не альтернативу свиданию, а как лучшее свидание в жизни. Ну представьте, что вы с любимым человеком сидите в кино и смотрите-слушаете стихи. Что может быть романтичнее?

Но актуально ли сегодня читать стихи на свиданиях?

Анатолий Белый: Думаю, да. Романтика живет в людях во все времена.

С чего начался ваш проект "Кинопоэзия"?

Анатолий Белый: В моей голове роились мысли о современной интерпретации поэзии, чтобы это было не только чтение стихов со сцены. Жанр кинопоэзии существовал уже давно. Моя главная идея - сделать его  постоянным в пространстве современного искусства. Чтобы наша великая русская поэзия стала ближе к современному человеку, к детям, которые основную информацию получают  с экранов гаджетов. А началось, как все начинается - позвал друзей и арендовал камеру.

Что представляет собой каждая киноновелла?

Анатолий Белый: Прежде всего, кинообраз, который рождается у режиссера при прочтении стихотворения. Это не просто чтение стихов в кадре, как многие думают, а  маленькое полноценное кино, снятое на хорошем техническом уровне, что и делает наш контент способным к показу не только в сети, но и в кинотеатрах, и на телевидении. И это очень красивые, поэтичные фильмы, полные фантазии и ассоциаций.

Кто из известных актеров и режиссеров поддержал вас?

Анатолий Белый: Начали мы проект с молодыми режиссерами, более свободными и легкими на подъем. Но скоро к нам присоединилась Валерия Гай-Германика, сейчас в работе фильм, который снял Александр Котт, а в одном из фильмов оператором у нас был сам Михаил Кричман. Кстати, этот фильм в позапрошлом году принял участие в международном фестивале поэтического кино в Лос- Анджелесе.

Какие поэты сегодня ближе молодому поколению?

Анатолий Белый: Рэп, конечно. Ну и современные тексты молодых, наверное. Честно скажу, я не силен в современных поэтах, знаю только, что есть много хороших.

Фото: www.kinopoisk.ru
На экранах - фильм Луиса Ортеги "Ангел"

Какие успехи были достигнуты за два года существования "Кинопоэзии"?

Анатолий Белый: Мы побывали на хороших кинофестивалях: "Кинотавр", "Меридианы Тихого", "Движение", "ГорькийFest", на Международном книжном салоне в Париже, на ММКВЯ. Нас показывал телеканал "Культура", популярный он-лайн кинотеатр "Амедиатека", сеть "Москино", "Пионер". В 2018 году совместно с фестивалем искусств АРТ-ОКНО мы провели первый всероссийский конкурс "Кинопоэзии" в регионах России. И это ещё не все наши активности. Совместно с Московским Зоопарком в прошлом году мы сняли мини-цикл по стихотворениям о животных и поставили благотворительный спектакль "Большое весеннее путешествие" для четырех детских фондов. Это - Фонд Константина  Хабенского, "Доктор Клоун", "Я-есть!" и "Дети-бабочки".

Сборник какого поэта  - ваша настольная книга?

Анатолий Белый: У меня нет настольной книги стихотворений, я выбираю любимые томики из книжного шкафа в зависимости от своего настроения.

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