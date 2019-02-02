Актер Анатолий Белый: Романтика живет в людях во все времена

В Москве 2 февраля в кинотеатре "Горизонт" состоится презентация проекта "Четыре идеальных свидания" - это серия мини-фильмов поэтического кинопроекта актера Анатолия Белого "Кинопоэзия".

Каждые выходные февраля короткометражные фильмы смогут увидеть зрители восьми российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска, Белгорода, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Сам проект "Кинопоэзия" появился в 2016 году. Он стал популярен и расширяется в новых формах - на сегодняшний день в нем более 30-ти мини-фильмов. Суть проекта - произведения российских поэтов читают популярные артисты. Формат мини-фильмов удобен для зрителей разных возрастов. Стихотворения Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Бориса Пастернака и других поэтов-классиков читают Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова и другие известные актеры театра и кино. Накануне презентации Анатолий Белый ответил на вопросы "РГ".

2 февраля вы презентуете проект "Четыре идеальных свидания"...



Анатолий Белый: ... и суть его в том, что впервые в истории стихи в кино выйдут отдельным киносеансом в жанре кинопоэзии! Каждый уикенд февраля в восьми городах России будут показаны наши мини-фильмы, собранные в тематические альманахи по Золотому, Серебряному и Двадцатому векам русской поэзии. Все это мы приурочили ко Дню всех влюбленных, но удовольствие мы решили растянуть на весь месяц - отсюда и название "Четыре идеальных свидания", потому что и лучше подарка ко Дню святого Валентина вы не найдете!

То есть вы предлагаете поход в кино, как часть свидания?



Анатолий Белый: Именно. Но не альтернативу свиданию, а как лучшее свидание в жизни. Ну представьте, что вы с любимым человеком сидите в кино и смотрите-слушаете стихи. Что может быть романтичнее?

Но актуально ли сегодня читать стихи на свиданиях?



Анатолий Белый: Думаю, да. Романтика живет в людях во все времена.

С чего начался ваш проект "Кинопоэзия"?



Анатолий Белый: В моей голове роились мысли о современной интерпретации поэзии, чтобы это было не только чтение стихов со сцены. Жанр кинопоэзии существовал уже давно. Моя главная идея - сделать его постоянным в пространстве современного искусства. Чтобы наша великая русская поэзия стала ближе к современному человеку, к детям, которые основную информацию получают с экранов гаджетов. А началось, как все начинается - позвал друзей и арендовал камеру.

Что представляет собой каждая киноновелла?



Анатолий Белый: Прежде всего, кинообраз, который рождается у режиссера при прочтении стихотворения. Это не просто чтение стихов в кадре, как многие думают, а маленькое полноценное кино, снятое на хорошем техническом уровне, что и делает наш контент способным к показу не только в сети, но и в кинотеатрах, и на телевидении. И это очень красивые, поэтичные фильмы, полные фантазии и ассоциаций.

Кто из известных актеров и режиссеров поддержал вас?



Анатолий Белый: Начали мы проект с молодыми режиссерами, более свободными и легкими на подъем. Но скоро к нам присоединилась Валерия Гай-Германика, сейчас в работе фильм, который снял Александр Котт, а в одном из фильмов оператором у нас был сам Михаил Кричман. Кстати, этот фильм в позапрошлом году принял участие в международном фестивале поэтического кино в Лос- Анджелесе.

Какие поэты сегодня ближе молодому поколению?



Анатолий Белый: Рэп, конечно. Ну и современные тексты молодых, наверное. Честно скажу, я не силен в современных поэтах, знаю только, что есть много хороших.

Какие успехи были достигнуты за два года существования "Кинопоэзии"?



Анатолий Белый: Мы побывали на хороших кинофестивалях: "Кинотавр", "Меридианы Тихого", "Движение", "ГорькийFest", на Международном книжном салоне в Париже, на ММКВЯ. Нас показывал телеканал "Культура", популярный он-лайн кинотеатр "Амедиатека", сеть "Москино", "Пионер". В 2018 году совместно с фестивалем искусств АРТ-ОКНО мы провели первый всероссийский конкурс "Кинопоэзии" в регионах России. И это ещё не все наши активности. Совместно с Московским Зоопарком в прошлом году мы сняли мини-цикл по стихотворениям о животных и поставили благотворительный спектакль "Большое весеннее путешествие" для четырех детских фондов. Это - Фонд Константина Хабенского, "Доктор Клоун", "Я-есть!" и "Дети-бабочки".

Сборник какого поэта - ваша настольная книга?



Анатолий Белый: У меня нет настольной книги стихотворений, я выбираю любимые томики из книжного шкафа в зависимости от своего настроения.