Два фонтана на ВДНХ запустят перед майскими праздниками

Комплексную реставрацию фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов" планируется завершить до майских праздников, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов" будут полностью реконструированы, также будет полностью изменено их инженерное оборудование", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра также отметил, что запуск фонтанов планируется осуществить в конце апреля.

Все работы проводятся под строгим контролем сотрудников Мосгорнаследия, так как эти фонтаны являются федеральными объектами культурного наследия. Полноценных восстановительных работ на них не проводили более 60 лет. Теперь же у "Дружбы народов" приведут в порядок все фигуры, символизирующие союзные республики, а также восстановят каркас статуй. А для восстановления "Каменного цветка" привлекут не только московские, но и петербургские мастерские.