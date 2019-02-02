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02.02.2019 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два фонтана на ВДНХ запустят перед майскими праздниками

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Комплексную реставрацию фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов" планируется завершить до майских праздников, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Собянин: На ВДНХ идут беспрецедентные по масштабам реставрационные работы

"Фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов" будут полностью реконструированы, также будет полностью изменено их инженерное оборудование", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра также отметил, что запуск фонтанов планируется осуществить в конце апреля.

Все работы проводятся под строгим контролем сотрудников Мосгорнаследия, так как эти фонтаны являются федеральными объектами культурного наследия. Полноценных восстановительных работ на них не проводили более 60 лет. Теперь же у "Дружбы народов" приведут в порядок все фигуры, символизирующие союзные республики, а также восстановят каркас статуй. А для восстановления "Каменного цветка" привлекут не только московские, но и петербургские мастерские.

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