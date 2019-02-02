На участке трассы "Дон" под Тулой произошло семь ДТП

Серия автомобильных аварий произошла на отрезке федеральной магистрали М-4 в Тульской области в субботу, 2 февраля. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ГИБДД, пострадало три человека и не менее десяти машин.

Все ДТП произошли из-за неблагоприятных погодных условий (в регионе идет ледяной дождь) на расстоянии 300-400 метров друг от друга на участке между 193 и 195 километром трассы "Дон". В связи с этим некоторые очевидцы приняли случившееся за одну крупную аварию.

"В общей сложности пострадало три человека, среди них детей нет. Всем им медицинская помощь оказана на месте", - передает агентство слова собеседника в дорожной инспекции.

Пробок на трассе не возникло, движение не прекращалось.