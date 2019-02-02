Насыщенная культурная программа ждет москвичей в эти выходные

Как всегда по субботам и воскресеньям - в Москве обширная культурная программа.

В частности, в культурном центре ЗИЛ 2 и 3 февраля состоится Российский кофейный фестиваль. В ходе его можно встретиться с более чем 70 бариста со всей страны, принять участие в кофейных чемпионатах, продегустировать кофе и авторские кофейные напитки, посетить мастер-классы, лекции о рекламе и маркетинге и просто научиться варить кофе разными способами. Вход бесплатный, нужно лишь зарегистрироваться.

В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке пройдет показ "Мольбы" - романтической драмы режиссера Тенгиза Абуладзе. В основе фильма - произведения грузинского писателя и поэта Важи Пшавелы "Алуда Кетелаури" и "Гость и хозяин". Вход по бесплатным билетам, получают их в кассе Инженерного корпуса за 30 минут до начала сеанса.

Спектакль-игра "Как стать художником" можно увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница" (проспект Мира, 123б). Зрители узнают, как работали великие мастера и попытаются выяснить, как рисовать "правильно". Вход бесплатный (по предварительной регистрации).

В субботу здесь же состоится еще одна постановка - "Ответственный ребенок". Это спектакль, поставленный по сборнику стихов поэтессы Веры Полозковой. Дети познакомятся с добрым волшебником, который ездит в тазу без колес, и его другом - огненным псом. Кроме того, гости примут участие в играх, почитают и послушают стихи. Спектакль рассчитан на детей старше двух лет.

Открытый кубок Москвы по горным лыжам 2 февраля пройдет в спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы". Сильнейшие российские спортсмены будут соревноваться в дисциплине "параллельный слалом". Вход для зрителей свободный.

В парке Победы подготовлена программа к 250-летию со дня рождения поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. В рамках программы пройдет конкурс чтецов, мастер-классы по изготовлению открыток и поделок из цветной бумаги на тему басен Крылова, занятия по народным танцам и вокалу. Можно будет посмотреть так же выступления фольклорного коллектива "Летавица" и артистов уличного театра "Атмосфера".

Сеть кинотеатров "Москино" представляет программу "Синематека: о войне". Ее приурочили к 76-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и Дню памяти воинов-интернационалистов (14 февраля). В субботу покажут кинокартины "Возмездие", "Горячий снег", "Офицеры", "Корпус генерала Шубникова" и "Двадцать дней без войны". Вход свободный, в порядке очереди.

Наконец, историк, москвовед Филипп Смирнов расскажет слушателям о любимых местах столицы, в том числе о Басманном районе, где он родился и вырос, а также о прочитанных книгах. Филипп Смирнов - главный редактор журнала "Московское наследие", автор книги "И вкус, и цвет, и аромат…" из серии "Пешком по Москве", теле- и радиоведущий. Вход также бесплатный.