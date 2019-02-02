Полицейские по горячим следам раскрыли кражу аккумуляторов из машин в Москве

Сотрудникам столичной полиции удалось разыскать злоумышленников, которые за одну ночь украли аккумуляторы с нескольких автомобилей, припаркованных во дворах, и даже вывезли их для продажи.

В отдел полиции по району Северное Медведково обратился житель столицы с заявлением о краже аккумуляторной батареи из автомобиля. Он сообщил, что из принадлежащей ему машины, припаркованной во дворе домов в проезде Шокальского, похищена аккумуляторная батарея.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22 и 23-летний приезжие. Следствие установило, что подозреваемые совершили целую серию аналогичных краж из автомашин местных жителей. За одну ночь молодые люди проникли в несколько автомобилей, припаркованных во дворах. Они повреждали личинку замка капота подручными средствами, а затем вывозили аккумуляторы на арендованном автомобиле с целью дальнейшего их сбыта.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража", которые объединены в одно производство. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.