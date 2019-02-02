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02.02.2019 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шереметьево на месяц меняет схему перевозки багажа между терминалами

Текст: Татьяна Шадрина

В аэропорту "Шереметьево" между южной частью воздушной гавани, которая обслуживает международные рейсы, и северной частью на месяц (с 4 февраля по 4 марта) изменена схема доставки трансферного багажа. Как отмечается на сайте аэропорта, для профилактических работ будет приостановлена автоматическая система перемещения багажа между терминалом В (северная зона аэропорта) и терминалами D, E и F (южная зона).

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Багаж транзитных пассажиров пока не станут доставлять по подземному монорельсу, а для перевозки между терминалами используют альтернативный наземный способ транспортной доставки трансферного багажа. В аэропорту для этого уже выделено необходимое количество единиц специальной техники и персонала. Но время доставки может увеличится, и поэтому в воздушной гавани просят это учесть.

Нижний этаж монорельса, где перевозят багаж, будет закрыт, а верхний, предназначенный для пассажиров, продолжит работать.

Напомним, что летом 2018 года в Шереметьево уже останавливалось багажное сообщение по монрельсу между северной и южной частями из-за высокой влажности в нижней части тоннеля.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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