Свыше 30 рейсов задержаны, 15 отменены в московских аэропортах

В субботу днем было отменено 15 рейсов и 33 задержаны в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщается на сервисе "Яндекс. Расписания".

В частности, в международном аэропорту Домодедово на 16:55 субботы было отменено 15 рейсов и задержано 9 вылетов, во Внуково задержано 9 рейсов. В Шереметьево вовремя не улетели 15 самолетов. Все рейсы из аэропорта Жуковский отправляются по расписанию.

Ранее синоптики предупредили о высокой концентрации облачности над Москвой и Подмосковьем.