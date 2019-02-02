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02.02.2019 17:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свыше 30 рейсов задержаны, 15 отменены в московских аэропортах

Текст: Ольга Игнатова

В субботу днем было отменено 15 рейсов и 33 задержаны в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщается на сервисе  "Яндекс. Расписания".

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В частности, в международном аэропорту Домодедово на 16:55 субботы было отменено 15 рейсов и задержано 9 вылетов, во Внуково задержано 9 рейсов. В Шереметьево вовремя не улетели 15 самолетов. Все рейсы из аэропорта Жуковский отправляются по расписанию.

Ранее синоптики предупредили о высокой концентрации облачности над Москвой и Подмосковьем.

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