Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Калугой

Ночной пожар в поселке Бабынино в 50 километрах от Калуги унес жизни трех человек. Возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки или неосторожное обращение согнем, отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

- По предварительным данным, в ночь на 2 февраля 2019 года произошло возгорание частного дома в поселке Бабынино Калужской области. В доме проживали двое мужчин в возрасте 38 и 54 лет, - говорится в сообщении. - После тушения пожара обнаружены тела трех мужчин, двое из которых предположительно являются лицами, проживавшими в доме. Личность третьего устанавливается.

Для выяснения обстоятельств пожара органы СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Среди версий - неисправность электропроводки и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем.

Следователи допрашивают очевидцев. В ближайшее время будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Это позволит установить, носила ли смерть мужчин криминальный характер, добавили в регуправлении СК РФ.