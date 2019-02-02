В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В столице объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда в воскресенье 3 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Метеорологи предупреждают, что погода будет потенциально опасной с 9 утра до 9 вечера в воскресенье. Как ранее рассказала "РГ" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, 3 февраля столбики термометра перешагнут нулевую отметку. Температура может подняться до +2 градусов, а среднесуточная температура превысит норму на 8 градусов. При этом будут созданы условия для образования гололедицы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в Москве ведется превентивная противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон в связи с прогнозируемыми скачками температуры через нулевую отметку.