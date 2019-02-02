В столице сокращено время подключения к энергосетям

В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт. Если в 2012 году оно составляло 281 день, то в 2018 лишь 70 дней. Об этом говорится в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Процедуру подключения к сетям удалось упростить с помощью внедрения регламента технологического присоединения и создания специального портала по технологическому присоединению, а так же запуска таких программ, как: "Пять шагов за три визита" и "Три шага за два визита" и других. Кроме того, в энергоснабжающих компаниях создали подразделения по работе с представителями малого и среднего предпринимательства, упростили выдачу заключения Мосгоргеотреста и ордера ОАТИ, а так же разработку нормативного акта, упрощающего процедуры согласования проектной документации в режиме одного окна.

Многое в городе сделали и для повышения надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому удалось существенно снизить износ сетей электроснабжения с 65,2 процента в 2011 году до 54,8 процента в 2018 году и сетей теплоснабжения с 46,5 процента до 45,1 процента.

Большие планы у города и на 2019 год. В течение него планируется отремонтировать 32 инженерных сооружения ГБУ "Гормост", 58,9 км водопроводных сетей, 47,5 км канализационных сетей и 14 км водосточных сетей.

2018 год Москва прожила без аварий и инцидентов, которые приводили бы к длительному отключению света, воды и тепла. Резервы мощности систем позволяют бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами.

За восемь лет энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Москвы снизилась на 31 процент - с 4,5 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2010 году до 31 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2018-м.