Новости

На Кубани поезд насмерть сбил мужчину и женщину 12:42
В столице сокращено время подключения к энергосетям 12:34
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Калугой 12:29
В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти" 12:27
МИД Китая раскритиковал выход США из ДРСМД 12:15
В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей 11:39
Аэропорт Симферополя перестал принимать рейсы из-за тумана 11:38
Шереметьево на месяц меняет схему перевозки багажа между терминалами 11:18
СК завершил работу по уголовному делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии 11:17
Пентагон готовится к созданию нового перехватчика гиперзвуковых ракет 10:55
Создатель томского кукольного механического театра погиб при пожаре 10:46
В Югре четыре человека погибли в лобовом ДТП 10:38
В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков" 10:30
"Зенит" включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы 10:20
В Иране террористы напали на военную базу 10:09
Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Приморье 08:13
Кипр усложнит получение "золотых паспортов" инвесторами 06:57
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов 06:23
Президент Боливии выразил поддержку Мадуро при личной встрече 06:03
На Кубу могли упасть сразу два метеорита 05:20
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами 04:35
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы 03:54
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации 03:53
Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ 03:03
Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столице сокращено время подключения к энергосетям

Текст: Любовь Проценко

В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт. Если в 2012 году оно составляло 281 день, то в 2018 лишь 70 дней. Об этом говорится в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Процедуру подключения к сетям удалось упростить с помощью внедрения регламента технологического присоединения и создания специального портала по технологическому присоединению, а так же запуска таких программ, как: "Пять шагов за три визита" и "Три шага за два визита" и других. Кроме того, в энергоснабжающих компаниях создали подразделения по работе с представителями малого и среднего предпринимательства, упростили выдачу заключения Мосгоргеотреста и ордера ОАТИ, а так же разработку нормативного акта, упрощающего процедуры согласования проектной документации в режиме одного окна.

В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов

Многое в городе сделали и для повышения надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому удалось существенно снизить износ сетей электроснабжения с 65,2 процента в 2011 году до 54,8 процента в 2018 году и сетей теплоснабжения с 46,5 процента до 45,1 процента.

Большие планы у города и на 2019 год. В течение него планируется отремонтировать 32 инженерных сооружения ГБУ "Гормост", 58,9 км водопроводных сетей, 47,5 км канализационных сетей и 14 км водосточных сетей.

2018 год Москва прожила без аварий и инцидентов, которые приводили бы к длительному отключению света, воды и тепла. Резервы мощности систем позволяют бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами.

За восемь лет энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Москвы снизилась на 31 процент - с 4,5 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2010 году до 31 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2018-м.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин заявил о последствиях выхода США из ДРСМД
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации