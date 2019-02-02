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02.02.2019 14:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы оценят хип-хоп спектакль и "препарируют" Чарльза Мэнсона

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Трезвый взгляд на "нетрезвую жизнь" русской провинции, неуемных шестидесятников и маньяка из Цинциннати представят труппы из шести городов на фестивале независимых театров "Центр". Он пройдет в Воронеже с 29 апреля по 4 мая, продажа билетов откроется 3 февраля.
Спектакль "Сонм" (Мастерская Брусникина). Фото: Театральный центр "На Страстном"
Спектакль "Сонм" (Мастерская Брусникина). Фото: Театральный центр "На Страстном"

В основную программу вошел, к примеру, спектакль Юрия Муравицкого "Ханана" ("Театр 18+", Ростов-на-Дону) - саркастичный и страшный взгляд на "блатную" повседневность и те искривления сознания, которые порой выдают за особую ментальность россиян. Постановка номинирована на "Золотую Маску"-2019 в четырех номинациях. Центр современной драматургии (Екатеринбург) привезет ироничную версию "Чайки" в постановке Рината Ташимова - она должна понравиться и тем, кто любит классику, и тем, кому она надоела.

Фото: Предоставлено театром-фестивалем "Балтийский дом"
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Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва) представит моноспектакль "Сонм". В его основу легла история знаменитого американского убийцы Чарльза Мэнсона - основателя коммуны хиппи "Семья", многие члены которой были в итоге приговорены к пожизненному заключению. Актер Василий Буткевич пытается понять, как человек становится адептом зла и что определяет его судьбу. Никитинский театр (Воронеж) - организатор фестиваля и "хозяин" его основной площадки - дополнил афишу своей работой: фантасмагорию "Цыганский барон" поставил Коля Русский на основе собственного текста о встрече народа и власти, после которой льется дождь из крови и ничего нельзя вернуть назад.

Тех, кто интересуется современной молодежной культурой, привлечет спектакль "1:40", участниками которого будут члены одной из сильнейших команд Черноземья по хип-хопу. Funky Production совместно с MadFootClan (при уч. DJ Nick Brown и Prostozvuk) обещают динамичное действо с неповторимой энергетикой.

Меломанов порадует концерт воронежской группы "Абстрактор" (прогрессив-фолк). Ценителей свободного вокала - "театр голоса" DUO ZIKR: Ольга Ткаченко и Игорь Силин, используют авторскую технику пения, соединяют классику, фолк и фри-джаз. Они успешно гастролируют по миру 25 лет и уверяют, что могут раскрыть зрителю мелодию его души.

Фото: Пресс-служба ЦИМа
В Центре им. Мейерхольда сыграли в "Зарницу"

Часть событий пройдет вне театральных стен. Так, в воронежских барах покажут моноспектакль Владимира Кузнецова "Табортаборт" (Санкт-Петербург) и посвященный знаменитым шестидесятникам - поэтам, писателям, артистам - концерт "НЕтрезвая жизнь" (Новосибирск). В сквере у ДК имени Карла Маркса прочитают свои пьесы молодые местные драматурги и пройдет концерт известной уральской инди-рок группы "Курара".

Ну а центральный проект фестиваля - путешествие по роману Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики" - стартует на железнодорожном вокзале. Режиссер Олег Христолюбский приедет ставить его из Лесосибирска. "Мальчики" станут первым в Воронеже спектаклем в жанре site-specific.

Прямая речь

Борис Алексеев, художественный руководитель фестиваля "Центр" и Никитинского театра:

- В этом году мы будем проводить фестиваль во второй раз. Программа получилась более масштабной и глубокой, чем в 2018-м. Тогда мы просто хотели познакомить Воронеж с самим феноменом независимых театров, показать, что это не какие-то грязные маргиналы, а профессиональные и вполне конкурентоспособные негосударственные коллективы, которые создают нормальные спектакли. Независимость здесь выражается не столько в том, что эти театры не берут деньги из бюджета, сколько в свободе выбора материала, языка, способности в каждом спектакле пробовать что-то новое. Точно так же будет меняться и наш фестиваль.

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