Жительница Брянской области погибла после падения льда с крыши

Женщина из города Дятьково скончалась в больнице от травм, полученных после схода наледи с крыши торгового центра. Коммунальщики сбивали сосульки, дама хотела попасть в здание и не успела увернуться. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в управлении СК по Брянской области, трагедия произошла вечером 1 февраля:

- Во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую. От причиненных травм на следующий день женщина скончалась в больнице.

По данному факту следственными органами СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Администрация Дятьковского района в связи с аномальным потеплением призвала жителей обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах при выходе из зданий и не проходить через участки тротуаров, огражденные лентой или отмеченные знаками "Осторожно, возможен сход снега", "Опасная зона" и "Проход запрещен".

- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, - говорится в сообщении.