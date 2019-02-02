Два пассажирских лайнера не смогли сесть в Магадане из-за ветра

Самолеты, летевшие в Магадан из Новосибирска и Хабаровска, вынуждены были уйти на запасной аэродром Камчатки из-за сильного ветра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Петропавловска-Камчатского, оба борта вылетят в пункт назначения завтра, в воскресенье.

Из Новосибирска вылетел рейс авиакомпании S7, он должен был приземлиться в аэропорту Магадана в 10.30 по местному времени. Однако метеоусловия не позволили пилотам совершить посадку. Пассажиры самолета сняли и выложили в сеть видео неудачной попытки захода на взлетно-посадочную полосу.

По тем же причинам не смог сесть в Магадане и самолет из Хабаровска. Позже на онлайн-табло магаданского аэропорта появилась информация о переносе рейса из Якутии. При этом самолет, вероятно, прибудет в пункт назначения только 4 февраля.

По данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды погода в Магаданской области сейчас находится под влиянием антициклона. Этим обуславливается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Как уточняют синоптики, погодные условия начнут улучшаться лишь 3 февраля.