На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

В Южно-Сахалинске рабочие во время уборки территории посыпали чистый снег поверх грязного. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Информация о необычном методе уборки была ранее опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого. К процессу подключили трактор, который свозит чистый снег и высыпает поверх участков грязного. После рабочие с лопатами разравнивают образовавшуюся массу.

В администрации сообщили, что на место оперативно выехали специалисты городского департамента безопасности и контроля. Они подтвердили факт складирования снега. В ведомстве подчеркнули, что данная процедура нарушает нормативные требования по использования придорожных полос. Сейчас устанавливаются лица, ответственные за данный инцидент.

В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что за содержание данного участка дороги отвечают подрядчики. Как сообщил представитель компании "Восток МГК", на балансе которой находится данный участок, за уборку снега непосредственно у стелы отвечает субподрядная организация. По его словам, никто не давали им подобных распоряжений, а методика расчистки является инициативой самой организации. Представитель ДГХ, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация, опубликованная на видео, "абсурдна и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб".

Если факт того, что выгрузка снега производилась спецтехникой подрядной организации, подтвердится, компании грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для установления всех причастных городские власти обращаются к очевидцам и просят сообщить им имеющуюся информацию.