Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена

Газ с месторождения Чайво проекта "Сахалин - 1" снова пошел в магистральный газопровод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта.

"В субботу в 3:05 утра местного времени поставка возобновлена в нормальном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сбой произошел из-за остановки компрессорной станции газопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" 1 февраля в 1:45 по местному времени. Одной из возможных причин инцидента может быть неисправность электрооборудования, так считают в Минэнерго РФ.

Компания еще не оценила объемы недопоставок газа, но, по ее данным, критической ситуации у потребителей, в числе которых пять ТЭЦ в центральных и северных районах Хабаровского края, не возникло. Они пользовались остатками газа в магистральной трубе. Кроме того, для поддержания давления газа была открыта перемычка трубопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".