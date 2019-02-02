Власти взяли под контроль прием русскоязычных детей в школы Якутска

Ситуацию с приемом детей в школу "Айыы кыьата" в Якутске держит под контролем региональное Министерство образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что руководство национальной школы отказало в приеме нескольким семьям с русскоговорящими детьми. Как уже писала "РГ", в администрации Якутска опровергли данную информацию, заявив, что прием на обучение в школу "Айыы кыьата" проводится по прописке, как того требует закон. На данный момент в учреждение подано 112 заявок, из которых 33 подразумевают обучение на русском языке.

Опровергло данное заявление и руководство школы. Как сообщила РИА Новости директор учреждения Лидия Шамаева, русскоязычным детям не отказывают в приеме на обучение. По ее словам, заявки принимаются от всех жителей микрорайона, и школа примет столько детей, сколько сможет. Новое здание, открытое в декабре 2018 года, рассчитано на 550 мест.

В региональном минобре также подчеркнули, что прием заявлений будет осуществляться в соответствии с законом, независимо от того, на каком языке говорит ребенок. В ведомстве подчеркнули, что тревоги родителей по поводу того, что их ребенка не примут в первый класс, связаны с общей нехваткой учебных мест в 203 микрорайоне.

Члены кабинета министров Якутии в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства также отметили, что шумиха поднялась из-за нехватки учебных мест. Представитель кабмина заявил, что запись в школы ведется по территориальному, а не языковому принципу. Проблема мест решается - сейчас ведется работа над проектом новой школы на 360 мест, которую построят в данном густонаселенном микрорайоне Якутска к 2020 году. Ситуация также находится под личным контролем главы региона Айсена Николаева.

Кроме того, правительство региона совместно с администрацией города приняло решение о создании дополнительных классов. Новые места обустроят в здании Детской школы искусств.