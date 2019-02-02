Зачем родители будущих учеников берут школы штурмом

Во всех школах России началась запись в первый класс. Подать заявление можно до 30 июня. Но родители в некоторых города штурмуют школы загодя, занимают живые очереди, дежурят по ночам - лишь бы устроить свое чадо в хорошее учебное заведение. Отправить заветное заявление по интернету не везде получается - современные технологии не выдерживают натиска пап и мам, сайты "зависают". А значит, считают они, надо действовать по проверенному сценарию: кто первый встал - того и парта. Корреспонденты "РГ" проверили, как идет запись в начальную школу.

Некоторый ажиотаж царил вчера во Владивостоке. Жители микрорайона "Снеговая падь", где школ раз и обчелся, провели ночь возле учебных заведений, чтобы устроить своих детей за парту. Перекличку устраивали каждые два часа. Хотя заявления можно было подать в электронном виде через портал "Госуслуги" или через МВЦ. Но не все родители доверяют Сети. Решили действовать по-старинке.

Живые очереди в пятницу наблюдались и в Екатеринбурге - там тоже возникли трудности с подачей заявлений через портал "Госуслуги", который не всегда справлялся с пиковой нагрузкой. Только за первые шесть часов записи первоклассников в школы Екатеринбурга портал принял 23 тысячи заявлений. "Идет проработка всех поступивших заявлений, анализ отказов по ним с целью выявления возможных причин", - пояснили представители телекоммуникационной компании.

В Новосибирской области в первый день записи подала заявления десятая часть родителей: всего в регионе около 38 тысяч первоклашек, а к вечеру 1 февраля зарегистрированных в системе "Электронная школа" заявлений было более 3600. Большая часть пришлась на портал "Госуслуги". Возможно, проводить ночь у школы новосибирцы не рискнули из-за сильных морозов - до минус 35. Кроме того, в этом году в городе учли прошлый опыт и пообещали, что дежурить будут не родители, а чиновники и специалисты - они забудут про сон, но сбоев в работе портала, какие случались ранее, не допустят. Важно, что в системе "Электронная школа" сформирована единая очередь из тех, кто подает заявления онлайн, и тех, кто приходит для этого в школы - их заявления также заносятся в систему. Все это делает процесс прозрачнее, понятнее и проще. "Проблем при онлайн-записи не было", - подтверждают родители. Кроме того, в этом году сгладило обычное напряжение и открытие новых школ - в городе к первому сентября появятся три учебных заведения. Одна из новых школ, на 1100 мест, разрядила обстановку в Октябрьском районе города, где жильцы бурно растущих жилых комплексов раньше брали имеющиеся школы штурмом. Сегодня в этом необходимости нет.

В Ростовской области родители тоже поспешили записывать детей в школу в начале февраля. Как заверяет начальник аналитического отдела управления образования Ростова-на-Дону Татьяна Горбунько, первого февраля от родителей поступило уже более двух тысяч электронных заявлений. А самое первое было зарегистрировано 1 февраля в 0.02 минуты. Всего же школы донской столицы примут в 2019-м году около 14 тысяч первоклассников. "Электронная запись у нас идет уже четвертый год. Это хороший способ. Разумеется, в первую очередь будут рассматриваться заявления тех родителей, чьи дети относятся к школе по месту жительства. Остальные рассмотрят с первого июля. Попасть в определенную школу, лицей или гимназию по желанию можно будет исключительно при наличии в ней свободных мест", - подчеркнула Татьяна Горбунько.

Как отметила специалист, разумеется, в городе есть наиболее престижные учебные заведения, но они "не резиновые". У ростовчанки Натальи Павловой дочь в сентябре пойдет в первый класс. Однако родители решили не гнаться за престижем: "Не понимаю этой массовой истерии. Выбирать надо не школу, а учителя".

В Самаре и Тольятти запись в престижные гимназии и лицеи прошла еще в декабре. А в обычные школы будущих первоклашек по месту жительства начали набирать 30 января. Потоки родителей развели специально, чтобы снизить нагрузку на электронную очередь. Запись через интернет в Самарской области действует пять лет. Живых очередей по ночам возле учебных заведений уже нет, как раньше. В день записи операторов предупреждают о том, чтобы они не планировали никаких профилактических мероприятий, усиливается серверная мощность. Родителям за месяц предлагали потренироваться заполнять форму. Как заверили "РГ" в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, никаких проблем с системой не возникло. Это подтвердила и мама будущей первоклассницы Ольга Фролова: "Было немного страшно, но в итоге с записью справились легко. На все ушло шесть минут".

А в Архангельской области родители впервые получили возможность записать детей в школу через региональный портал "Госуслуги". Систему протестировали в 2018-м, и теперь она заработала в полном режиме. Только за несколько часов с начала регистрации первого февраля поступило более тысячи электронных заявлений. Всего же в Поморье ожидается 10 тысяч первоклассников.

Первый день записи прошел спокойно, ажиотажа и очередей не наблюдалось даже в гимназиях и самых популярных школах Архангельска. "Первого февраля мы приняли 93 заявления, все были поданы через интернет, - сообщила "РГ" директор архангельской гимназии №3 Елена Калинина. - Дежурили ли родители на крыльце? Я пришла на работу в семь утра, никого не видела".

После обращения через портал родители первоклашек должны в течение семи дней принести в школу документы. Но многие не стали ждать неделю, а все сделали в тот же день, 1 февраля. Самое первое заявление поступило в шестую гимназию Архангельска. Там уверяют: родители сдавали документы в порядке очереди, здание штурмом никто не брал. "Мы проживаем на территории, официально закрепленной за этой гимназией, поэтому уверены, что не останемся за бортом. Но все-таки я постаралась как можно быстрее подать заявление и принести документы", - рассказала Александра, мама семилетней Ксюши.

"Система электронной записи в регионе пока работает без сбоев", - подвели первые итоги в областном министерстве образования и науки.

В Минпросвещения РФ прокомментировали, почему региональные сайты для электронной записи в первый класс не выдержали наплыва родителей и "зависли". "Министерство призвало регионы бдительнее следить за работой электронных услуг в сфере образования, отметив при этом, что прием по всей стране проходит в комфортный временной период и продлится вплоть до начала учебного года", - рассказали "РГ" в ведомстве.

Компетентно

Ольга Васильева, министр просвещения РФ

- По закону мы обязаны принять каждого ребенка, школа может отказать только при отсутствии мест. В первую очередь заполняются места теми, кто проживает на закрепленной за школой территории. Таким образом, мы обеспечиваем шаговую доступность образовательной среды.

Поэтому порядок такой. Прием заявлений в первый класс стартует не позднее первого февраля и продлится до 30 июня. Где-то подать их можно и в электронной форме, где-то - лично. Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема документов. Этот принцип был всегда. Для тех же, кто проживает не близко, но все равно хотел бы отдать ребенка именно в эту школу, прием продолжается с 1 июля вплоть до начала учебного года. До фактического заполнения мест. Я знаю про ажиотаж, про силу "сарафанного радио" среди родителей в выборе, как им кажется, "элитной" школы. Мы прикладываем много усилий, выстраиваем на всей территории страны единое образовательное пространство, с едиными стандартами качества для всех школ.

Какие документы нужны для записи первоклашек

При записи ребенка в первый класс необходимо предоставить заявление, содержащее следующие сведения о ребенке:

* фамилия, имя, отчество

* дата и место рождения;

* фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

* адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

* контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства на закрепленной территории или по месту пребывания на закрепленной территории, родство заявителя.

Все предоставленные документы регистрируются через секретариат школы в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается на руки официальная расписка, содержащая входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение, перечень представленных документов и отметка об их получении. Расписка заверяется подписью ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного учреждения.

Что делать, если вам отказали?

Администрация школы может отказать в приеме детей, проживающих на закрепленной территории, только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Если это произошло, обратитесь в органы местного самоуправления в сфере образования, где вам предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством ребенка в первый класс.