В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня около 10 часов утра в Самаре произошло ДТП, в результате которого серьезные механические повреждения получили сразу 16 легковых автомобилей. Информацию об этом в своем официальном сообществе в соцсетях распространила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом, двигавшийся по Магистральной улице, не справился с управлением. В результате он врезался в 16 автомобилей, припаркованных у дома №78а.

На месте ДТП работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства аварии.