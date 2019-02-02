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02.02.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Создатель томского кукольного механического театра погиб при пожаре

Текст: Никита Зайков (Томск)

Следователи проводят проверку по факту пожара в Томске, после тушения которого было обнаружено тело человека. По предварительным данным областного Следственного управления СКР в огне погиб Владимир Захаров, основатель уникального кукольного театра "2+ку".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Деревянное строение, в котором произошло возгорание, находится по адресу Переулок Южный, 29, где и размещалась единственная в своем роде театральная площадка. Как рассказали в региональном СУ СКР, тело погибшего обгорело настолько, что невозможно было установить ни личность, ни даже пол. Однако основываясь на показаниях очевидцев, следователи пришли к выводу, что жертвой пожара стал 64-летний Владимир Захаров.

Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и генотипическая. Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Справка "РГ":

На творчестве Владимира Захарова строилась вся работа театра, он был в нем и драматургом, и режиссером, и конструктором кукол, и бутафором, и актером, и даже портным. Кроме того, он проводил собственные мастер-классы. В 80-е годы прошлого века он работал НИИ Технологии Машиностроения, где разрабатывал роботизированные системы. Позже он изобрел конструкцию полностью механической куклы на запястье, которая и позволила основать уникальный городской театр, ставший одним из популярных мест для томичей и туристов. Собственное здание у театра "2+ку" появилось в 2004 году. Здесь Владимир Захаров поставил более полутора десятка спектаклей по пьесам Борхеса, Сент-Экзюпери, Сергея Козлова, а также своего сочинения.

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