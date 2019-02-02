В БДТ поставили постмодернистский роман Зебальда

Большой драматический театр имени Товстоногова выпустил премьеру – спектакль "Аустерлиц" в постановке молодого режиссера Евгении Сафоновой. Прошла она в Каменноостровском театре – Второй сцене БДТ.

Это первое обращение российского театра к творчеству одного из важнейших писателей рубежа ХХ-XXI веков Винфрида Георга Зебальда (1944 - 2001). Написанный в 2001 году, роман "Аустерлиц" стал последней книгой немецкого писателя и историка литературы, погибшего в автокатастрофе, автора, которого ставят в один ряд с Набоковым и Прустом. Его уникальная интеллектуальная проза заставила говорить критиков о возвращении "большой" литературы на фоне общего кризиса мировой словесности. Газета The New York Times назвала "Аустерлиц" первым великим романом XXI века. На русский язык роман перевела в 2006 году Марина Коренева.

Евгения Сафонова решила предложить БДТ для постановки поразивший ее материал.

Тема зыбкости человеческого существования, потерянного человека показалась худруку театра Андрею Могучему интересной и важной.

Аустерлиц в данном случае - не место известного сражения, а фамилия главного героя. Жак Аустерлиц - историк архитектуры, живет в Лондоне. В детстве его вывезли в Англию вместе с тысячами других еврейских детей из Чехии, Польши, Австрии, Германии, чтобы спасти от надвигающейся фашистской угрозы. Он воспитывался в семье священника, а, став взрослым, пытается найти ответы на вопросы, касающиеся его личности, прошлого, своей истории жизни… "Сколько я себя помню, сказал Аустерлиц, я всегда себя чувствовал так, словно мне нет места в действительности, словно меня нет вообще, и никогда это чувство не было сильнее, чем в тот вечер на Шпорковой, когда я сжимался под пристальным взглядом пажа".

- Мы размышляем о том, что человек помнит, а что забывает, почему исторические трагедии и катастрофы со временем остаются непонятыми, неосознанными и забытыми, как все это сказывается на человеческих биографиях и проблемах самоидентификации, -отмечает режиссер Евгения Сафонова.

Ее спектакль словно черно-белое кино. Без красок. И, безусловно, "не для всех", как иное кино. Такое, которое заставляет думать и включать фантазию. Документальное. К слову, с экранами на сцене, видеопроекциями. И сам автор называл свою прозу documentary fiction, литературой на стыке документального и художественного опыта.

В книге нет действия, практически сплошной текст, с редкой разбивкой на абзацы и без прямой речи, много подробностей. На сцене ничего не происходит. Актеры неподвижно сидят на стульях, изредка меняясь местами, и читают, читают текст (не с листа), почти без пауз. Никаких эмоций, движений, действий. Зрителю дают возможность для интерпретации. Лицо артиста Василия Реутова крупным планом на экране, а его голос - из динамиков, только в финале у него большой монолог.

- Мне очень понравился роман Зебальда, это был основной импульс к работе, - рассказал актер "РГ". - Было интересно открыть для себя, артиста и педагога, новое, понять, каким молодежь видит сейчас театр, поработать с молодым востребованным режиссером. Женя Сафонова очень увлеченный человек, у нее есть идеалы и мощная внутренняя сила, она режиссерски и творчески заряжена очень правильно. Поставила перед нами сложную задачу - мы должны были подать текст так, чтобы интерпретировать его смогли именно зрители, чтобы мысли приходили им, а не нам. Ведь, когда читаешь роман, буквы и шрифт никак не интерпретируют для тебя текст, это просто буквы и шрифт, все возникает у тебя в голове. И в спектакле мы стараемся напрямую, как рупор, как зеркало, передать мысль зрителю.

Прямая речь

Алена Кучкова, актриса:

- Это моя вторая встреча с Женей Сафоновой: в 2010 году я участвовала в ее работе в рамках лаборатории "Место действия в поисках автора" на базе Формального театра Андрея Могучего. Всё было для меня ново и интересно. И вот через девять лет мы снова встретились в работе, теперь - над "Аустерлицем". Женя очень тонко и остро чувствует текст Зебальда и старается максимально погрузить нас в материал. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, коллективная работа над темой потерянного человека, веры, надежды и любви. Чтобы ничего не упустить, мы используем такую подачу текста, которая его деконструирует, тогда зрители слышат и пропускают через себя только историю, о которой мы рассказываем. Мы не навязываем наши актерские эмоции и позиции. Поверьте, непростая задача - закрыть эмоции в себе и оставить только самое главное - текст и тему. Мы много репетировали, разговаривали, пробовали разное и, как мне кажется, добились нужного результата. Получился спектакль-история, спектакль-память, спектакль- документальное кино. Нам очень важно вступить в контакт со зрителем, чувствовать его присутствие и быть с ним в диалоге.

К слову

Евгения Сафонова вошла в шорт-лист Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв", которую будут вручать 4 марта, в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший художник" - за постановку спектакля "Медея" (Театр им. Ленсовета) и за создание сценографии к нему. Лауреат премии "Прорыв" в категории "Лучший молодой режиссер" (2016) за постановку спектакля "Братья" по роману Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы", театр "Приют комедианта".

Два ее спектакля - "Медея" и "Лицо Земли" (ТЮЗ им. А.А. Брянцева) - вошли во внеконкурсную программу фестиваля "Золотая маска" - "Маска плюс". Увидеть их можно в Москве 20 февраля и 11 марта.

Спектакль "Аустерлиц" 5 и 6 февраля будет показан на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) по адресу: площадь Старого театра, 13.