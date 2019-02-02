В Петербурге проверят сообщение об избиении первоклассницы учителем

Прокуратура Северной столицы намерена организовать проверку в связи с получением травм ученицей первого класса. Семилетнюю девочку госпитализировали 1 февраля. По предварительным данным, повреждения она получила в коррекционной школе №13 Приморского района, где обучается.

Как сообщает ТАСС, об инциденте стало известно после госпитализации девочки. Сотрудники больницы сообщили в полицию о поступившей 1 февраля школьнице, у которой зафиксированы различные травмы. По предварительным данным, она получила их в школе. После оказания помощи девочку перевели на амбулаторное лечение. В администрации Приморского района агентству сообщили, что родители девочки подозревают в нанесении травм педагога.

В ходе проверки надзорное ведомство опросит всех участников возможного конфликта, а также будет "дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения", сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

Известно, что собственную проверку уже проводит комитет по образованию Санкт-Петербурга. По данным ведомства, девочка получила травму еще 31 января, однако следы ушиба были замечены лишь на следующий день. В настоящий момент в школе ведется служебное расследование, работают правоохранительные органы.

По информации ведомства, в нанесении травмы подозревается воспитатель группы продленного дня. Если данный факт подтвердится, администрация школы расторгнет контракт с педагогом. Расследование обстоятельств ЧП находится на особом контроле комитета.