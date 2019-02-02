Аэропорт Симферополя перестал принимать рейсы из-за тумана

Из-за густого тумана в аэропорту Симферополя задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Игоря Лаптева.

По его словам, на данный момент из-за непогоды задерживаются четыре рейса. Командиры трех бортов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга пока остаются в портах отправления, ожидая улучшения метеоусловий.

Ожидается, что аэропорт вернется к штатной работе ближе к полудню. Тогда, по прогнозам синоптиков, туман рассеется и видимость улучшится.