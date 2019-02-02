На Кубани поезд насмерть сбил мужчину и женщину

На Кубани поезд насмерть сбил отмечавших день рождения на железнодорожных путях мужчину и женщину. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

- Сообщение об инциденте на перегоне Староминская - Орловка Кубанская обратился машинист электропоезда "Новороссийск - Ростов". Он сообщил о травмировании поездом мужчины, который позже скончался от травм в больнице. На путях также нашли и тело девушки, - рассказали в ведомстве. - Как выяснилось, молодые люди у железной дороги отмечали 41-й день рождения мужчины.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка ЧП, по окончании которой будет принято процессуальное решение.