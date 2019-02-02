В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти"

Сегодня ровно в полдень по местному времени в Волгограде прозвучали орудийные залпы в честь празднования 76-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Троекратный залп тремя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвели артиллеристы соединения Южного военного округа.

"Орудия установлены на нижней террасе набережной Волги в центре города. Здесь же, на площадке, представлена современная боевая и специальная техника, в том числе танк Т-90А, БТР-80, БМП-3, самоходное артиллерийское орудие 2С19 "Мста-С", реактивная установка "Торнадо", зенитные ракетные комплексы "Тор" и другие", - сообщает ТАСС.

По всему городу сегодня воссоздадут обстановку далеких военных дней 1943 года. Девушки-регулировщицы, которых отобрали из взвода областного главка МВД, в форме 1940-х годов будут регулировать движение на центральных улицах Волгограда. Народные гуляния пройдут на Мамаевом кургане, много гостей ожидается в музее-панораме "Сталинградская битва".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии Волгограда, акция "Выстрел памяти" в городе-герое проходит впервые. Всех гостей праздника ждет угощение солдатской кашей из полевых кухонь и горячий чай.