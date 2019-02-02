Новости

На Кубани поезд насмерть сбил мужчину и женщину 12:42
В столице сокращено время подключения к энергосетям 12:34
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Калугой 12:29
В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти" 12:27
МИД Китая раскритиковал выход США из ДРСМД 12:15
В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей 11:39
Аэропорт Симферополя перестал принимать рейсы из-за тумана 11:38
Шереметьево на месяц меняет схему перевозки багажа между терминалами 11:18
СК завершил работу по уголовному делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии 11:17
Пентагон готовится к созданию нового перехватчика гиперзвуковых ракет 10:55
Создатель томского кукольного механического театра погиб при пожаре 10:46
В Югре четыре человека погибли в лобовом ДТП 10:38
В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков" 10:30
"Зенит" включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы 10:20
В Иране террористы напали на военную базу 10:09
Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Приморье 08:13
Кипр усложнит получение "золотых паспортов" инвесторами 06:57
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов 06:23
Президент Боливии выразил поддержку Мадуро при личной встрече 06:03
На Кубу могли упасть сразу два метеорита 05:20
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами 04:35
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы 03:54
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации 03:53
Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ 03:03
Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти"

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Сегодня ровно в полдень по местному времени в Волгограде прозвучали орудийные залпы в честь празднования 76-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Троекратный залп тремя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвели артиллеристы соединения Южного военного округа.

"Орудия установлены на нижней террасе набережной Волги в центре города. Здесь же, на площадке, представлена современная боевая и специальная техника, в том числе танк Т-90А, БТР-80, БМП-3, самоходное артиллерийское орудие 2С19 "Мста-С", реактивная установка "Торнадо", зенитные ракетные комплексы "Тор" и другие", - сообщает ТАСС.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
Герой Сталинградской битвы рискует остаться на улице

По всему городу сегодня воссоздадут обстановку далеких военных дней 1943 года. Девушки-регулировщицы, которых отобрали из взвода областного главка МВД, в форме 1940-х годов будут регулировать движение на центральных улицах Волгограда. Народные гуляния пройдут на Мамаевом кургане, много гостей ожидается в музее-панораме "Сталинградская битва". 

Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии Волгограда, акция "Выстрел памяти" в городе-герое проходит впервые. Всех гостей праздника ждет угощение солдатской кашей из полевых кухонь и горячий чай.
Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Сталинградская битва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин заявил о последствиях выхода США из ДРСМД
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации