На Южном Урале один человек пострадал при взрыве газа

В городе Трехгорном Челябинской области произошло ЧП в гаражно-строительном кооперативе № 7. Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, обрушились плиты перекрытия двух гаражей, еще два гаража повреждены частично. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газовоздушной смеси. Все обстоятельства устанавливают следственные органы.

В результате ЧП в медицинское учреждение госпитализировали одного человека - мужчину 1955 года рождения. Работы на месте продолжаются.

На ликвидацию последствий ЧП в гаражно-строительном кооперативе привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека, 5 единиц техники.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны при обращении с газовым оборудованием, причем как в автомобилях, так и в домах. Не допускайте утечек, оборудование обслуживайте только у специалистов.