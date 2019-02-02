Новости

Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС 23:27
Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны военные учения 22:37
В ООН объяснили, почему пишут "на Украине" с предлогом "на" 22:29
Власти Зауралья объяснили ситуацию с больницей, где провалился пол 22:10
Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД 21:43
Вышел трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме" 21:23
Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом 21:07
Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег 21:07
Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП 21:05
Renault Duster или Chevrolet Niva: что купить за 800 тысяч рублей 21:04
В Петербурге проверят сообщение об избиении первоклассницы учителем 20:53
Ксения Собчак ответила на вопрос о разводе с Максимом Виторганом 20:52
Автодилеры рассказали, насколько вырастут цены на автомобили в 2019 году 20:38
Видео: Комфортно ли ехать в машине без подвески 20:34
В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов 20:28
На Южном Урале один человек пострадал при взрыве газа 20:16
Иран заявил о безоговорочной поддержке правительства Мадуро 20:14
Появилось фото завода в США по производству запрещенных ракет 20:07
Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции в ЕС 19:53
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым 19:52
СМИ: Виктор Ан будет тренировать китайских юниоров 19:47
Кто стал союзником Прометея накануне II Европейских игр 19:37
Правительство США сообщило о росте безработицы из-за "шатдауна" 19:28
В Ростовской области автомобиль протаранил АЗС 19:26
На участке трассы "Дон" под Тулой произошло семь ДТП 19:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 22:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Зауралья объяснили ситуацию с больницей, где провалился пол

В департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировали кадры, на которых пациенты якобы идут на прием по деревянной балке, перекинутой через провал в полу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ларису Кокорину, в больнице ведутся плановые ремонтные работы, а по балке проходит не пациент, а рабочий.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что в кабинете поликлиники Кургана провалился пол. Через провал перекинута деревянная балка, по которой, как утверждается, на прием идет пациент. Как уточнили агентству в департаменте, кадры сняты в городской поликлинике, расположенной в Восточном поселке города.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Власти взяли под контроль прием русскоязычных детей в школы Якутска

По словам Кокориной, больница расположена на первом этаже здания, которое было построено в 60-х годах прошлого века. Сейчас в учреждении планово меняют половое покрытие. В тех помещениях, где ведутся работы, прием не проводится, а на кадрах запечатлен один из работников, ремонтирующих здание.

В ведомстве подчеркнули, что главе медучреждения сделали замечание за то, что ремонт велся в пик приема пациентов. Руководителя также обязали обеспечить безопасность людей и не допускать посетителей в ремонтируемые кабинеты. 

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты
Кремль ответил на слова Трампа про новый ДРСМД
Киевские власти грозят силой переименовать УПЦ
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации