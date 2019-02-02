Власти Зауралья объяснили ситуацию с больницей, где провалился пол

В департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировали кадры, на которых пациенты якобы идут на прием по деревянной балке, перекинутой через провал в полу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ларису Кокорину, в больнице ведутся плановые ремонтные работы, а по балке проходит не пациент, а рабочий.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что в кабинете поликлиники Кургана провалился пол. Через провал перекинута деревянная балка, по которой, как утверждается, на прием идет пациент. Как уточнили агентству в департаменте, кадры сняты в городской поликлинике, расположенной в Восточном поселке города.

По словам Кокориной, больница расположена на первом этаже здания, которое было построено в 60-х годах прошлого века. Сейчас в учреждении планово меняют половое покрытие. В тех помещениях, где ведутся работы, прием не проводится, а на кадрах запечатлен один из работников, ремонтирующих здание.

В ведомстве подчеркнули, что главе медучреждения сделали замечание за то, что ремонт велся в пик приема пациентов. Руководителя также обязали обеспечить безопасность людей и не допускать посетителей в ремонтируемые кабинеты.