Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасности

Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу для взаимодействия по обеспечению экологической безопасности. Об этом стороны договорились 1 февраля в ходе заседания Комитета РСПП по экологии и природопользованию, участие в котором приняла руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, назначенная на этот пост в конце декабря. Это первый случай, когда руководитель природоохранного ведомства принял участие в заседании профильного комитета РСПП, объединяющего все ведущие промышленные компании России.

Первый заместитель председателя комитета, генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев предложил Светлане Радионовой создать постоянно действующую рабочую группу, которая координировала бы усилия бизнеса и власти. Согласившись, глава ведомства предложила в свою очередь образовать подгруппы по конкретным проектам.

Активизация в этом направлении не случайна, проблемам экологии уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Как известно, в мае прошлого года глава государства подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года, в соответствии с которым начата реализация национального проекта "Экология". Его общее финансирование составит 4 триллиона рублей. При этом основная доля этих средств - 3,2 триллиона - будет привлечена в рамках перехода промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ).

С января вступил в силу целый ряд новых законодательных требований к промышленным предприятиям, связанных с переходом на НДТ. Они касаются установления технологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращения с твердыми (в том числе коммунальными) отходами, выдачи комплексных экологических разрешений, проведения экологической экспертизы, реализации программ повышения экологической эффективности и другие. Как говорят промышленники, уже сейчас работа производственных предприятий перестраивается самым серьезным образом.

- Процесс перехода на новое экологическое регулирование сложный и многоплановый, - отметил Игорь Нечаев. - Вместе с тем, он создает прекрасную возможность устранения избыточных административных барьеров, мешающих внедрению новых технологий.

Вопрос избыточности отдельных норм экологического законодательства РСПП поднимает давно. Недавно идея борьбы с такими нормами получила новый импульс - о необходимости запуска механизма "регуляторной гильотины" применительно к отдельным видам надзора, в том числе к экологическому, в середине января объявил премьер Дмитрий Медведев.

Светлана Радионова (справа) пригласила промышленников к совместной работе над нормами экологической безопасности. Фото: Евгений Лихацкий

Росприроднадзор стал одним из первых надзорных органов, активно включившихся в эту работу.

- Мы формируем у себя подразделение, которое будет заниматься актуализацией нормативных актов, - поделилась ближайшими планами с участниками заседания Светлана Радионова. - Надеюсь, что вокруг нашего ведомства образуется научная, экспертная среда. Опираясь на свой предыдущий опыт (ранее Светлана Радионова занимала пост заместителя главы Ростехнадзора, - Прим. "РГ"), я бы хотела создать научно-технический совет. Предварительно есть договоренность с руководителем Ростехнадзора о создании некой совместной площадки, потому что проблемы производства, внедрения технологий и охраны окружающей среды неразрывно связаны. Предполагается, что представители бизнеса получат возможность предлагать, отстаивать какие-то нормы, при этом доказывая их экономическую обоснованность, важность и полезность, в том числе для населения. Мы со своей стороны постараемся обеспечить вас нормативной базой.

Подводя итоги заседания, Игорь Нечаев отметил, что комитет в самое ближайшее время подготовит и направит в Росприроднадзор обновленные предложения по совершенствованию экологического надзора.

- Внедрение экологических технологий и охрана окружающей среды должны строиться на основе конструктивного диалога между государством и бизнесом, и мы со своей стороны также готовы к совместной работе в этом направлении, - подчеркнул он.