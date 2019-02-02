Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасности

Первый заместитель председателя комитета, генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев предложил Светлане Радионовой создать постоянно действующую рабочую группу, которая координировала бы усилия бизнеса и власти. Согласившись, глава ведомства предложила в свою очередь образовать подгруппы по конкретным проектам.
Активизация в этом направлении не случайна, проблемам экологии уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Как известно, в мае прошлого года глава государства подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года, в соответствии с которым начата реализация национального проекта "Экология". Его общее финансирование составит 4 триллиона рублей. При этом основная доля этих средств - 3,2 триллиона - будет привлечена в рамках перехода промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ).
С января вступил в силу целый ряд новых законодательных требований к промышленным предприятиям, связанных с переходом на НДТ. Они касаются установления технологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращения с твердыми (в том числе коммунальными) отходами, выдачи комплексных экологических разрешений, проведения экологической экспертизы, реализации программ повышения экологической эффективности и другие. Как говорят промышленники, уже сейчас работа производственных предприятий перестраивается самым серьезным образом.
- Процесс перехода на новое экологическое регулирование сложный и многоплановый, - отметил Игорь Нечаев. - Вместе с тем, он создает прекрасную возможность устранения избыточных административных барьеров, мешающих внедрению новых технологий.
Вопрос избыточности отдельных норм экологического законодательства РСПП поднимает давно. Недавно идея борьбы с такими нормами получила новый импульс - о необходимости запуска механизма "регуляторной гильотины" применительно к отдельным видам надзора, в том числе к экологическому, в середине января объявил премьер Дмитрий Медведев.
Росприроднадзор стал одним из первых надзорных органов, активно включившихся в эту работу.
- Мы формируем у себя подразделение, которое будет заниматься актуализацией нормативных актов, - поделилась ближайшими планами с участниками заседания Светлана Радионова. - Надеюсь, что вокруг нашего ведомства образуется научная, экспертная среда. Опираясь на свой предыдущий опыт (ранее Светлана Радионова занимала пост заместителя главы Ростехнадзора, - Прим. "РГ"), я бы хотела создать научно-технический совет. Предварительно есть договоренность с руководителем Ростехнадзора о создании некой совместной площадки, потому что проблемы производства, внедрения технологий и охраны окружающей среды неразрывно связаны. Предполагается, что представители бизнеса получат возможность предлагать, отстаивать какие-то нормы, при этом доказывая их экономическую обоснованность, важность и полезность, в том числе для населения. Мы со своей стороны постараемся обеспечить вас нормативной базой.
Подводя итоги заседания, Игорь Нечаев отметил, что комитет в самое ближайшее время подготовит и направит в Росприроднадзор обновленные предложения по совершенствованию экологического надзора.
- Внедрение экологических технологий и охрана окружающей среды должны строиться на основе конструктивного диалога между государством и бизнесом, и мы со своей стороны также готовы к совместной работе в этом направлении, - подчеркнул он.