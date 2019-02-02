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Рубрика: Власть

Россия отправила президента Молдавии в Кишинев спецбортом

Президент Молдавии Игорь Додон сумел вернуться на родину на спецборте, предоставленном ему руководством России. Политик находился в Москве с визитом, но не смог вылететь обратно обычным рейсом из-за плохой погоды в Кишиневе.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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"Вы знаете, что я пользуюсь рейсовыми самолетами. Из-за плохой погоды в Кишиневе со вчерашнего дня не смогли приземлиться десятки рейсов", - приводит ТАСС слова Додона на брифинге в аэропорту по прибытию спецборта. 

По его словам, узнав об этой проблеме, руководство России предложило воспользоваться молдавской делегации своим самолетом.

"Это очень красивый жест", - отметил Додон и напомнил, что уже попадал в подобную ситуацию, когда находился в Беларуси. В тот раз президента Молдавии выручил коллега Александр Лукашенко.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия
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