Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов

На 1,3 триллиона рублей взяли в прошлом году ипотечных кредитов россияне.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс". Всего за прошлый год было оформлено 576,5 тысячb ипотечных кредитов. Это стало новым историческим максимумом. По сравнению с 2017 годом рост выдачи кредитов составил 51 процент.

Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году составила 2,4 миллиона рублей. За год она подросла на 18 процентов. В Москве средняя сумма ипотеки была 4,2 миллиона рублей.

При этом эксперты ожидают, что объемы выдачи ипотеки в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, так как снизится объем рефинансирования, который сильно увеличивал выдачи, но не приводил к росту портфеля.