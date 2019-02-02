Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно "Нисино-мару-68" за незаконный промысел краба в исключительной экономической зоне РФ в акватории Японского моря.

Плавсредство отконвоировано в Находку и в настоящий момент находится там вместе с экипажем из десяти человек, передает телерадиокомпания NHK. Здоровью японских граждан ничто не угрожает.

Известно, что "Нисино-мару-68" принадлежит компании, зарегистрированной в префектуре Симанэ. Судно вышло в море 26 января из портового города Сакаиминато префектуры Тоттори. Спустя четыре дня после этого японских рыбаков задержали российские пограничники.

По некоторым оценкам, на разбирательство и выяснение обстоятельств инцидента может уйти несколько дней. В настоящее время идет проверка имеющихся на руках у японской команды документов.