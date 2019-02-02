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02.02.2019 21:07
Рубрика: Спорт

Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом

Текст: Данила Жиляев

Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом. В финале турнира в Венерсборге наша команда обыграла хозяев льда шведов 6:5.

В составе нашей команды хет-трик оформил Алмаз Миргазов, автором дубля стал Евгений Дергаев, еще одну шайбу забросил Юрий Викулин. У шведской команды дважды отличился Кристоффер Эдлунд, по шайбе забросили Кристоффер Фагестрем, Юхан Эсплунд и Эрик Петерссон.

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Таким образом, сборная России защитила титул чемпиона мира. Год назад россияне в финале также взяли верх над шведами - 5:4.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
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