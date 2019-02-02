Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом. В финале турнира в Венерсборге наша команда обыграла хозяев льда шведов 6:5.

В составе нашей команды хет-трик оформил Алмаз Миргазов, автором дубля стал Евгений Дергаев, еще одну шайбу забросил Юрий Викулин. У шведской команды дважды отличился Кристоффер Эдлунд, по шайбе забросили Кристоффер Фагестрем, Юхан Эсплунд и Эрик Петерссон.

Таким образом, сборная России защитила титул чемпиона мира. Год назад россияне в финале также взяли верх над шведами - 5:4.