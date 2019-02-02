Школьники создали мобильный "помощник" для учебы

Новости

На Кубани поезд насмерть сбил мужчину и женщину 12:42
В столице сокращено время подключения к энергосетям 12:34
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Калугой 12:29
В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти" 12:27
МИД Китая раскритиковал выход США из ДРСМД 12:15
В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей 11:39
Аэропорт Симферополя перестал принимать рейсы из-за тумана 11:38
Шереметьево на месяц меняет схему перевозки багажа между терминалами 11:18
СК завершил работу по уголовному делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии 11:17
Пентагон готовится к созданию нового перехватчика гиперзвуковых ракет 10:55
Создатель томского кукольного механического театра погиб при пожаре 10:46
В Югре четыре человека погибли в лобовом ДТП 10:38
В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков" 10:30
"Зенит" включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы 10:20
В Иране террористы напали на военную базу 10:09
Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Приморье 08:13
Кипр усложнит получение "золотых паспортов" инвесторами 06:57
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов 06:23
Президент Боливии выразил поддержку Мадуро при личной встрече 06:03
На Кубу могли упасть сразу два метеорита 05:20
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами 04:35
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы 03:54
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации 03:53
Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ 03:03
Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 12:05
Рубрика: Общество

Школьники создали мобильный "помощник" для учебы

Текст: Ксения Колесникова
Как заставить себя перестать смотреть котиков на YouTube и начать учить "домашку" по английскому? Ребята - выпускники "айтишной" программы в центре для талантливых детей "Сириус" - нашли решение этой проблемы. Они создали мобильного помощника - приложение, которое блокирует доступ к "развлекаловке" на мобильном телефоне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Что можно понять по "цифровому следу" школьника в соцсетях

Нажимаешь игрушку - а вместо нее на экран "выскакивают" полезные карточки с английскими словами, которые нужно выучить. Или, например, теорема по физике, которую завтра сдавать на контрольной. Изучаешь полезный контент пару минут - и вперед - доступ к игрушке основа открыт.

- Есть исследования, что за свою жизнь пользователь соцсетей около года может посвятить только просмотру фотографий. Мы же хотим сделать так, чтобы часть этого времени он проводил с пользой, - говорит Даниил Лесь, десятиклассник  из Северной Осетии. - К примеру, выучил английский или запомнил другую важную информацию.

Благодаря разработанной школьниками программе, такой полезный в обучении бонус можно "прикрутить" практически к любому приложению: от "ВКонтакте" до Instagram.

Образовательная программа "Классическое программирование и мобильная разработка" проходит в "Сириусе" проходит уже второй год. Для участия в ней съезжаются самые талантливые школьники 9-11 классов со всей России, кто набрал наибольшее количество баллов в школьной олимпиаде по программированию "Технокубок" и успешно прошел собеседование.

Всего в январской программе, которую в центре для талантливых детей провели Mail.Ru Group и Центр развития ИТ-образования МФТИ, участвовали 60 старшеклассников из тридцати регионов. Они течение трех недель осваивали веб-разработку, изучали основы Android, Java, безопасность и управление продуктом, проходили курсы по публичным выступлениям. А после - защищали свой проект, который создали в команде. Кроме "помощника" в учебе, ребята создали приложение для поиска рецепта блюд из продуктов, которые у вас есть в холодильнике, приложения для игры в математическое домино, приложение для контроля финансовых активов, развивающий челленджер-RPG для прохождения развлекательных квестов и другие.

Фото: Сергей Куксин
Почему хотят запретить мобильные телефоны в школах

"Программа в Центре "Сириус", как и Зимняя Олимпиадная школа МФТИ, которая проходила параллельно на кампусе Физтеха, - образовательные лагеря, где можно погрузиться в мобильную разработку, компьютерную лингвистику, анализ данных, техническое зрение и другие технологические направления", - рассказал руководитель программы, проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

"Школьники после трех недель интенсивного обучения почти ничем не уступают студентам ведущих вузов. Их учебные проекты - уже работающие прототипы. Почти все приложения максимально приближены к тому, что интересует самих школьников - было много сервисов связанных с едой, с организацией командной работы. В отличие от прошлогодней программы "Сириуса", где было много ребят-олимпиадников, любителей порешать математические задачи, выпускники 2019 года - очень ориентированы на практику, - отметил Сергей Марданов, директор по работе с вузами в Mail.Ru Group.

Общество Образование Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин заявил о последствиях выхода США из ДРСМД
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации