Школьники создали мобильный "помощник" для учебы

Как заставить себя перестать смотреть котиков на YouTube и начать учить "домашку" по английскому? Ребята - выпускники "айтишной" программы в центре для талантливых детей "Сириус" - нашли решение этой проблемы. Они создали мобильного помощника - приложение, которое блокирует доступ к "развлекаловке" на мобильном телефоне.

Нажимаешь игрушку - а вместо нее на экран "выскакивают" полезные карточки с английскими словами, которые нужно выучить. Или, например, теорема по физике, которую завтра сдавать на контрольной. Изучаешь полезный контент пару минут - и вперед - доступ к игрушке основа открыт.

- Есть исследования, что за свою жизнь пользователь соцсетей около года может посвятить только просмотру фотографий. Мы же хотим сделать так, чтобы часть этого времени он проводил с пользой, - говорит Даниил Лесь, десятиклассник из Северной Осетии. - К примеру, выучил английский или запомнил другую важную информацию.

Благодаря разработанной школьниками программе, такой полезный в обучении бонус можно "прикрутить" практически к любому приложению: от "ВКонтакте" до Instagram.

Образовательная программа "Классическое программирование и мобильная разработка" проходит в "Сириусе" проходит уже второй год. Для участия в ней съезжаются самые талантливые школьники 9-11 классов со всей России, кто набрал наибольшее количество баллов в школьной олимпиаде по программированию "Технокубок" и успешно прошел собеседование.

Всего в январской программе, которую в центре для талантливых детей провели Mail.Ru Group и Центр развития ИТ-образования МФТИ, участвовали 60 старшеклассников из тридцати регионов. Они течение трех недель осваивали веб-разработку, изучали основы Android, Java, безопасность и управление продуктом, проходили курсы по публичным выступлениям. А после - защищали свой проект, который создали в команде. Кроме "помощника" в учебе, ребята создали приложение для поиска рецепта блюд из продуктов, которые у вас есть в холодильнике, приложения для игры в математическое домино, приложение для контроля финансовых активов, развивающий челленджер-RPG для прохождения развлекательных квестов и другие.

"Программа в Центре "Сириус", как и Зимняя Олимпиадная школа МФТИ, которая проходила параллельно на кампусе Физтеха, - образовательные лагеря, где можно погрузиться в мобильную разработку, компьютерную лингвистику, анализ данных, техническое зрение и другие технологические направления", - рассказал руководитель программы, проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

"Школьники после трех недель интенсивного обучения почти ничем не уступают студентам ведущих вузов. Их учебные проекты - уже работающие прототипы. Почти все приложения максимально приближены к тому, что интересует самих школьников - было много сервисов связанных с едой, с организацией командной работы. В отличие от прошлогодней программы "Сириуса", где было много ребят-олимпиадников, любителей порешать математические задачи, выпускники 2019 года - очень ориентированы на практику, - отметил Сергей Марданов, директор по работе с вузами в Mail.Ru Group.