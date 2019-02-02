СК завершил работу по уголовному делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии

В Следственном комитете подтвердили, что закончена работа по уголовному делу бывшего сенатора Вячеслава Дерева. Он до Рауфа Арашукова представлял Карачаево-Черкесию в верхней палате парламента. Но в Следственном ведомстве не стали отвечать на вопрос - случайно ли такое совпадение: завершение одного дела и начало второго, по которому проходит следующий сенатор - Арашуков. А такой вопрос возникает, так как Дерев является свидетелем по уголовному делу Арашукова.

Кроме Вячеслава Дерева в его уголовном деле еще пять человек. Их обвиняют в махинациях на 120 миллионов рублей, но Дерев вины не признает. Его задержали весной 2018 года.

По версии следствия, преступления совершались в 2007-2010 годах. В те годы компании "Меркурий-2" и "Киево-Жураки АПК" заключили контракты на строительство свиноводческих комплексов в КЧР и Адыгее. А фирмы были, как уверяют в СК, подконтрольны Дереву. По мнению следствия, стоимость работ при строительстве была завышена, и ее незаконно возместили за счет казны.