СМИ: Виктор Ан будет тренировать китайских юниоров

Южнокорейские СМИ раскрыли некоторые подробности слухов о переезде российского шорт-трекиста Виктора Ана на тренерскую работу в Китай. По информации издания "Ирё Синмун", Виктору предложили место в тренерском штабе юниорской сборной КНР. При этом корейские журналисты критически отозвались о переезде атлета в Китай.

По информации еженедельной газеты "Ирё Синмун", предложение Виктору Ану сделал главный тренер сборной Китая по шорт-треку Ван Мон. Как отмечает издание со ссылкой на анонимный источник, "атлету предложили войти в тренерский штаб, который будет готовить юниорскую сборную КНР".

Ранее это же издание сообщило, что Виктор попытался найти место в Корее и начал тренировать атлетов Университета физической культуры Кореи (УФКК), откуда и выходит основное число самых известных шорт-трекистов Кореи. Однако затем в центре громкого скандала оказался профессор УФКК Чон Мён Гю, который якобы организовал приезд Виктора в Корею и оказывал ему покровительство. "После этого скандала Виктору будет трудно остаться в команде в качестве тренера", - отметила газета. Потом она же опубликовала версию, что атлета пригласили китайцы, и он, скорее всего, примет их предложение.

"Ирё Синмун" при этом весьма жестко отозвалось о возможном очередном "прыжке" российского по паспорту атлета в другую страну, который до 2011 года имел корейское гражданство. "Конечно, мы должны уважать решение Виктора, которое направлено на личную славу и удобства. Однако Виктор должен нести ответственность за свои решения. Виктор Ан не смог сделать ответственных решений и поступков в отношении как Кореи, так и России. В этом и кроется причина того, что он поступил спорно с точки зрения моральной ответственности", - отмечает издание, подчеркивая, что вся история с Виктором Аном оставила для корейцев "привкус горечи".

Ранее корейские эксперты, а также отец Виктора Ан Ги Вон заявили, что атлету следовало принять предложение РФ и продолжать работать в России, где ему предложили место тренера.

Напомним, что 33-летний шорт-трекист Виктор Ан (корейское имя - Ан Хён Су) родился в Южной Корее и был лидером сборной, завоевав большое количество наград, в том числе три "золота" и одну "бронзу" на ОИ-2006 в Турине. Однако затем из-за травмы и прочих проблем он не смог отобраться в корейскую сборную и в 2011 году начал выступать за Россию, отказавшись от гражданства Кореи в пользу РФ. Несмотря на скептические заявления некоторых экспертов, Ан триумфально вернулся в большой спорт, повторив феноменальный успех Турина-2006 на Олимпиаде в Сочи в 2014 году - тоже три золотых и одна бронзовая награда.

Виктор Ан собирался завершить выступление после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, но из-за попадания в пресловутый доклад Макларена не был допущен до ОИ. В России на него возлагали большие надежды, предложив место наставника национальной сборной, но неожиданно в сентябре 2018 года Ан заявил, что возвращается в Корею, отклонив предложение. В качестве причины отъезда были названы "соображения личного характера". По слухам, супруга Ана У На Ри настояла на возвращении в Корею, где она хотела воспитывать родившуюся в декабре 2015 года дочь Че Ин. Сам Ан затем заявил, что пока не отказался окончательно от предложения России, а лишь "взял паузу". В Союзе конькобежцев России заявили, что прежнее предложение для Виктора остается в силе и его всегда будут рады видеть в национальной сборной РФ в качестве тренера.