Специалисты подтвердили падение метеорита на Кубе

Специалисты Института геофизики и астрономии (IGA) Кубы в пятницу вечером подтвердили падение фрагментов метеоритов в муниципалитете Виньялес, провинции Пинар-дель-Рио, сообщают местные СМИ.

По словам доктора Эфрен Хаймес Сальгадо, это был метеорит каменного типа. Он имеет железо-никелевый сплав и большое количество силиката магния, что делает его менее плотным, чем собственно железо и никель.

Огненный шар видели в нескольких местах этой западной провинции. Несколько кусков метеорита, который вошел в атмосферу со скоростью 70 километров в секунду, уже были собраны в районах Эль-Пальмарито, Дос-Эрманас, Эль-Куахани, Лос-Жазминес и даже в центре Вильянеса. Самый большой из них длиною около 11 сантиметров.

Ранее в истории на территорию Кубы обрушивалось шесть метеоритов. Очевидцы также сообщили о падении небесного тела в городе Матансас, в 13.16 по местному времени: была видна раскаленная сфера диаметром около одного метра, упавшая в море очень близко к южному побережью залива, в районе, где начинается пирс.

По оценкам экспертов, это был большой объект, который отделился от атмосферы. Его примерный вес мог достигать тонны. К счастью, он разбился на несколько частей, в противном случае воздействие при падении на землю могло быть катастрофическим.

В свою очередь Антонио Алонсо, специалист Института геофизики и астрономии, отметил, что это, возможно, одно из крупнейших событий, зарегистрированных на Кубе с падением метеоритов, и они не предсказуемы.

Власти Кубы пока не сообщают о человеческом и материальном ущербе. Известно, что население Кубы было очень встревожено падением небесного тела и эта новость наделала много шума.