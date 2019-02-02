Специалисты подтвердили падение метеорита на Кубе

По словам доктора Эфрен Хаймес Сальгадо, это был метеорит каменного типа. Он имеет железо-никелевый сплав и большое количество силиката магния, что делает его менее плотным, чем собственно железо и никель.
Огненный шар видели в нескольких местах этой западной провинции. Несколько кусков метеорита, который вошел в атмосферу со скоростью 70 километров в секунду, уже были собраны в районах Эль-Пальмарито, Дос-Эрманас, Эль-Куахани, Лос-Жазминес и даже в центре Вильянеса. Самый большой из них длиною около 11 сантиметров.
Ранее в истории на территорию Кубы обрушивалось шесть метеоритов. Очевидцы также сообщили о падении небесного тела в городе Матансас, в 13.16 по местному времени: была видна раскаленная сфера диаметром около одного метра, упавшая в море очень близко к южному побережью залива, в районе, где начинается пирс.
По оценкам экспертов, это был большой объект, который отделился от атмосферы. Его примерный вес мог достигать тонны. К счастью, он разбился на несколько частей, в противном случае воздействие при падении на землю могло быть катастрофическим.
В свою очередь Антонио Алонсо, специалист Института геофизики и астрономии, отметил, что это, возможно, одно из крупнейших событий, зарегистрированных на Кубе с падением метеоритов, и они не предсказуемы.
Власти Кубы пока не сообщают о человеческом и материальном ущербе. Известно, что население Кубы было очень встревожено падением небесного тела и эта новость наделала много шума.
The first images of one of the stones that seem to have fallen in the area of #ValleDeLaPrehistoria in #PinardelRio begin to appear. Still not confirmed. Journalists and experts are already in the area. #Cuba #meteorite #meteor ☄️🔥 pic.twitter.com/gRVnZ7Dt99— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 1 февраля 2019 г.