Стало известно имя будущего соперника Нурмагомедова

Стало известно имя бойца, с которым может провести свой следующий поединок россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом в своем Instagram сообщил брат Хабиба Магомед.

Из его публикации следует, что до конца года Хабиб может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. "В разработке на конец года", - написал Магомед об этом бое.

Нурмагомедов может вернуться в октагон не раньше июля - он дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после октябрьского поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Однако, вероятно, поединок с Сен-Пьером состоится в ноябре. Сам Сен-Пьер выражал желание сразиться с Хабибом. Он заявлял, что ведет с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) переговоры об организации боя с россиянином.

На счету 37-летнего канадца 28 боев в смешанных единоборствах и 26 побед. Хабиб остается непобежденным, выиграв все 27 боев.