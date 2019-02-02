Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов

В пятницу на 82-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, диктор Центрального телевидения Евгений Суслов.

Ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеведущую Аллу Данько. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском кафедральном соборе.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. В 62 году начал работать диктором, вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Работе на телевидении он посвятил более 30 лет.