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02.02.2019 06:23
Рубрика: Общество

Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов

Фото: Игорь Зотин/ТАСС Фото: Игорь Зотин/ТАСС
Фото: Игорь Зотин/ТАСС

В пятницу на 82-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, диктор Центрального телевидения Евгений Суслов.

Фото: youtube.com/Киноконцерн "Мосфильм"
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Ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеведущую Аллу Данько. Отпевание состоится в понедельник в Елоховском кафедральном соборе.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. В 62 году начал работать диктором, вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Работе на телевидении он посвятил более 30 лет.

Общество Утраты
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