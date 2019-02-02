В Иране террористы напали на военную базу

На юго-востоке Ирана в результате нападения боевиков на военную базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, нападение было совершено в городе Никшахр в провинции Систан и Белуджистан. Пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за совершение теракта.

Напомним, что на юго-востоке преимущественно шиитского Ирана действует ряд экстремистских группировок, состоящих из боевиков-суннитов. Они регулярно совершают диверсии и теракты в отношении представителей иранских правоохранительных органов и армии.