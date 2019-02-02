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02.02.2019 10:30
Рубрика: В мире

В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков"

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Аэрокосмические силы иранского Корпуса стражей исламской революции сформировали специализированное подразделение беспилотных летательных аппаратов для  "засева облаков", сообщило агентство Tasnim.

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Беспилотники будут применяться в пяти провинциях Ирана, наиболее страдающих от дефицита атмосферных осадков и засухи. Власти страны рассчитывают, что искусственный вызов дождей с помощью дронов поможет добиться увеличения осадков на 15-20 процентов.

"Засев облаков" - популярный во многих странах метод обработки облаков специальными реагентами для вызова осадков. Традиционно для этой процедуры используются пилотируемые самолеты.

В мире Ближний Восток Иран
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