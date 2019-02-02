В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков"

Аэрокосмические силы иранского Корпуса стражей исламской революции сформировали специализированное подразделение беспилотных летательных аппаратов для "засева облаков", сообщило агентство Tasnim.

Беспилотники будут применяться в пяти провинциях Ирана, наиболее страдающих от дефицита атмосферных осадков и засухи. Власти страны рассчитывают, что искусственный вызов дождей с помощью дронов поможет добиться увеличения осадков на 15-20 процентов.

"Засев облаков" - популярный во многих странах метод обработки облаков специальными реагентами для вызова осадков. Традиционно для этой процедуры используются пилотируемые самолеты.