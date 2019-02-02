В ООН объяснили, почему пишут "на Украине" с предлогом "на"

Сочетание "на Украине" по-русски пишется с предлогом "на", а не "в". Такое объяснение пришлось опубликовать сотрудникам пресс-службы ООН в социальной сети Twitter в ответ на обвинение со стороны пользователя.

"Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут "НА Украине", - говорится в сообщении.

Поводом для критики со стороны украинских пользователей соцсети стала фраза "На Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе".