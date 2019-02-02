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02.02.2019 18:46
Рубрика: В мире

Венесуэла раскритиковала американских империалистов за "цинизм"

Текст: Александр Саможнев

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал проявлением бесчеловечности и цинизма американского "империализма" попытки США направить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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"Те, кто ведет несправедливые войны по всему миру, уничтожает населенные пункты, применяет экономическое эмбарго, провоцирует смерть, голод, разрушение и страдание, называют свои действия "гуманитарными", - возмущается министр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон озвучил планы Вашингтона направить в южноамериканскую страну гуманитарную помощь по просьбе оппозиционера Хуана Гуайдо, который назначил себя временным президентом страны.

Между тем в столице Венесуэлы Каракасе ожидается проведение массовой манифестации в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.

Напомним, экономическая ситуация в Венесуэле серьезно обострилась после объявления Вашингтоном 29 января санкций в отношении нефтяного сектора, который является основным поставщиком средств в казну.

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