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02.02.2019 11:19
Рубрика: Власть

Володин направил на благотворительность 38,85 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил 38,85 млн рублей из своих доходов за прошлый год на благотворительность, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Как напомнила советник по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, чьи слова приводятся на сайте ГД, Вячеслав Володин на протяжении нескольких лет направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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На этот раз сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей. Из них 22 млн рублей были направлены на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино (Смоленская область), а также на покупку школьной формы, спортивной одежды и учебников.

Пять млн рублей спикер Госдумы направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова, отмечается также в сообщении. Этот дом строится для расселения бараков, построенных в середине прошлого века. Ветхие дома не вошли в программу по переселению граждан, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года.

Еще 1,1 млн рублей в виде адресной помощи получили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По 2,5 млн рублей Вячеслав Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Кроме этого, 4,25 млн рублей пойдут на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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1,5 млн рублей из доходов председателя Госдумы были направлены на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области.

Как сообщается, по итогам 2017 года спикер направил половину своих доходов - 25,5 млн рублей на благотворительность, а в 2016 году - 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах на благотворительность политик также пожертвовал около половины полученных доходов - по 40 млн рублей ежегодно.

Большая часть дохода Володина - прибыль по вкладам и ценным бумагам.

Отметим, что в конце января этого года глава Госдумы встретился с сотрудниками и волонтерами центра "Справедливая помощь Доктора Лизы" и пообещал поддерживать деятельность этой организации, помогающей нуждающимся.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
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