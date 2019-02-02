Володин направил на благотворительность 38,85 млн рублей

Как напомнила советник по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, чьи слова приводятся на сайте ГД, Вячеслав Володин на протяжении нескольких лет направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи.
На этот раз сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей. Из них 22 млн рублей были направлены на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино (Смоленская область), а также на покупку школьной формы, спортивной одежды и учебников.
Пять млн рублей спикер Госдумы направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова, отмечается также в сообщении. Этот дом строится для расселения бараков, построенных в середине прошлого века. Ветхие дома не вошли в программу по переселению граждан, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года.
Еще 1,1 млн рублей в виде адресной помощи получили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По 2,5 млн рублей Вячеслав Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Кроме этого, 4,25 млн рублей пойдут на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви.
1,5 млн рублей из доходов председателя Госдумы были направлены на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области.
Как сообщается, по итогам 2017 года спикер направил половину своих доходов - 25,5 млн рублей на благотворительность, а в 2016 году - 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах на благотворительность политик также пожертвовал около половины полученных доходов - по 40 млн рублей ежегодно.
Большая часть дохода Володина - прибыль по вкладам и ценным бумагам.
Отметим, что в конце января этого года глава Госдумы встретился с сотрудниками и волонтерами центра "Справедливая помощь Доктора Лизы" и пообещал поддерживать деятельность этой организации, помогающей нуждающимся.