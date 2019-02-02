"Зенит" включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы

Петербургский "Зенит" отправил в УЕФА заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обращает на себя внимание присутствие в списке игроков нападающего Александра Кокорина. Тот, напомним, находится в СИЗО, и пока неизвестно, когда он выйдет на свободу и сможет присоединиться к команде, которая, очевидно, по-прежнему на него рассчитывает. Вместе с тем, накануне "Зенит" объявил о переходе форварда "Рубина" Сердара Азмуна - многие эксперты выразили мнение, что этот трансфер обусловлен именно отсутствием Кокорина. Азмун и еще два новичка - Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос - также включены в заявку, которая выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Денис Терентьев, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Эммануэль Маммана;

Полузащитники: Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Эрнани, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Олег Шатов, Магомед Оздоев;

Нападающие: Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Роберт Мак, Антон Заболотный.

В 1/16 финала Лиги Европы соперником "Зенита" станет турецкий "Фенербахче". Первый матч состоится 21 февраля в Стамбуле, ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.